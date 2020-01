Rita Pavone a Sanremo con la canzone registrata a Como

Svelato il vero motivo della presenza di Rita Pavone nello studio del produttore e arrangiatiore comasco Filadelfo Castro nello scorso mese di ottobre: realizzare il brano che la cantante porterà a Sanremo 2020. Proprio ieri, 6 gennaio, Amedeus ha annunciato la partecipazione della Pavone alla nuova edizione della storica competizione canora. La canzone in gara sarà proprio quella che la Pavone ha prodotto e registrato nello studio Beat Factory di via Sant'Abbondio sotto l'egida di Claudio Cecchetto.

Si tratta di un brano scritto scritto dal figlio George Merk e prodotto e arrangiato da Filadelfo Castro, noto per avere collaborato con numerosi artisti di fama nazionale e internazionale e per avere scritto colonne sonore per il cinema e la televisione. "Non potrei essere più alla vita di così", ha commentato Castro dopo avere avuto la conferma ufficiale che il brano a cui ha collaborato verrà portato sul palco dell'Ariston da un mostro sacro della canzone italiana.