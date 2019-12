Como, oltre 1 milione per ristrutturare le serre storiche di Villa Olmo

La giunta del Comune di Como ha approvato un maxi piano di manutenzione straordinaria che coinvolge diverse realtà storico-artistiche e alcuni scorci urbani della città. In questo ambito sono stati finanziati 1 milone 250mila euro per il progetto "Tra ville e giardini del lago di Como". Navigare nella conoscenza, destinati in particolare al restauro delle serre storiche di Villa Olmo. "Si tratta di un restauro conservativo del volume - fa sapere il sindaco - che manterrà la funzione degli spazi al piano terra, con installazione di impianti elettrici e di raffrescamento e riscaldamento al piano superiore che potrà essere utilizzato anche come spazio culturale". I lavori dovranno essere assegnati, semrpe secondo l’Amministrazione, entro il 2020.

Il piano di interventi riguarderà anche la manutenzione straordinaria degli esterni della Biblioteca Comunale Paolo Borsellino, sia sul lato di via Volta che su quello di via Raimondi. Un restauro chiesto più volte nel corso degli ultimi anni anche per porre fine alla situazione di degrado che molti cittadini lamentano nei pressi dell’edificio. Los stanziamento per la biblioteca Borsellino è 80mila euro.

Anche lo stesso Palazzo Cernezzi rientra tra gli edifici che godranno di queste migliorie, con lo stanziamento di 76mila euro

Altre zone interessate

In Via Borgovico: Rifacimento della pavimentazione in cubetti di porfido davanti alla scuola Ugo Foscolo.

Piazzetta Mojana: Rifacimento della pavimentazione e riordino dell’utilizzo degli spazi.

Molo di via Cantoni - quello adiacente all’ingresso di Villa Olmo – con il rifacimento della pavimentazione di tutta la piazza che svende verso il lago e del marciapiede che porta alla villa.

Via Indipendenza, via Bellini, via Florio da Bontà, via Primo Tatti e diverse vie del centro storico: anche qui verrà risistemata la pavimentazione in piastrelle di porfido.