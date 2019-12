Campionato nazionale di Risiko: secondo posto per Como

Grandissimo risultato per il Risiko Club Lario ai campionati nazionali di Risiko che si sono tenuti sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre a Mestre. Attilio Morandi, Massimo Carnati, Massimiliano Cardelia, Stefano Dastoli, Michele Cordone, Franco Fiorentino si sono calssificati al secondo posto. In tutto erano in gara 26 squadre provenienti da tutta Italia. Al primo posto sono arrivati i giocatori del club di Castelfranco Veneto.

La competizione si è svolta, come sempre, in tre turni di gioco. L'edizione di Risiko giocata nei campionati è quella denominata "Torneo" che presenta variazioni rispetto alla versione originale e a quelle speciali che ne sono derivate dagli anni. La versione "Torneo" prevede un tempo massimo (proprio per evitare le partite infinite) con una chiusura della partita connotata dalla fase della "sdadata" che permette di concludere la battaglia in modo da equlibrare quanto più possibile bravura e fortuna, impedendo che il giocatore di ultima mano possa fare attacxchi azzardati sapendo di essere l'ultimo a giocare e, quindi, di non poter essere contrattaccato.

Il Risiko Club Lario si ritrova tutti i lunedì al bar Tropical di Grandate.