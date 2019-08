Il centro storico di Como set cinematografico per un film di una produzione indiana

Troupe itinerante per le vie del centro di Como, nel pomeriggio di mercoledì 28 agosto 2019, con cineprese e cavalletti, per effettuare le riprese di un film per conto della produzione indiana "Adventures International Pvt Ltd".

La troupe, composta da 45 persone, ha girato in piazza del Duomo, sul Lungo Lago Mafalda di Savoia e Lungo Lario Trieste, davanti al Teatro Sociale, in piazza Giuseppe Verdi, in via Vincenzo Bellini, in via Pretorio, al Tempio Voltiano, in piazza Grimoldi, in via Pretorio e in piazza San Fedele.

La casa di produzione cinematografica ODU Movies di Lucca, ingaggiata dalla produzione indiana, prevede l'uscita del film in 100 sale cinematografiche, con un pubblico di almeno 10 milioni di persone in tutto il mondo, in particolare nello Stato del Telangala, oltre a Stati Uniti, UK, Australia, UAE e Canada, dove vive una grande comunità telugu, un gruppo etnico dravidico. Il film sarà poi trasmesso in tv nel 2020, raggiungendo un pubblico potenziale di 20 milioni di spettatori.