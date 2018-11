Addio ai pedalò del lago di Como: il commovente video del Tasell

Como dice addio agli storici pedalò del Tasell, ormeggiati per il noleggio in piazza Cavour dal 1952. Sono stati venduti e andranno a Lucerna, in Svizzera.

I mezzi sono stati rimossi nella mattina di venerdì 16 novembre 2018 sotto lo sguardo triste dello storico Tasell, Gianni Grammatica, del figlio Edoardo e dei dipendenti.

Nei video, girati, proprio da Edoardo, tutta la tristezza per un pezzo di storia familiare e comasca che se ne va.