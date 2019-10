Lavori in galleria: chiusure notturne dell'autostrada A9 da Como al confine

Sono state ridotte da 53 a 5 le chiusure del tratto di autostrada A9 compreso tra l’uscita di Como Centro e il confine di Stato previste da oggi fino alla fine dell’anno. Le chiusure sono necessarie per la realizzazione di lavori obbligatori di ammodernamento degli impianti presenti nelle gallerie che superano i 500 metri di lunghezza presenti sul tratto.

La drastica riduzione dei tempi di cantierizzazione è stata concordata oggi, giovedì 17 ottobre 2019, nel corso di una riunione tenutasi presso l’assessorato alla Mobilità del Comune di Como tra il direttore del Tronco di Milano di ASPI Stefano Marigliani e gli assessori alla Mobilità Vincenzo Bella e alla Polizia locale e Protezione civile Elena Negretti. Un risultato ottenuto attraverso una significativa riorganizzazione delle attività in corso che coinvolge mezzi e squadre di lavoro.

Sul tratto dell'A9 compreso tra gli svincoli Como Centro e Lago di Como saranno soltanto due gli interventi programmati in carreggiata Nord e tre quelli previsti in carreggiata Sud, per un totale di cinque notti di chiusura alternata sulle due direttrici di traffico, fino alla fine dell’anno.

Anche l’orario notturno dei lavori è stato rivisto per non interferire sui flussi di traffico serali, iniziando non prima delle 22 per chiudersi alle 5 del mattino, a esclusione dei fine settimana, quando lo scorrimento sarà sempre garantito.

La direzione di Tronco di Milano di Aspi ha condiviso con gli assessorati interessati gli ulteriori interventi previsti sul territorio: riguarderanno le tratte autostradali tra Como Monte Olimpino e Lago di Como in direzione Nord (con lavori notturni pianificati dalle 22 alle 05, esclusi il sabato e la domenica) e l’uscita Lago di Como in direzione Sud (da attuare in orario in parte notturno e in parte diurno entro il 22 novembre, sempre esclusi il sabato e la domenica).

Il Comune di Como ha espressamente richiesto, per la realizzazione di tutte queste attività, di prestare particolare attenzione nel periodo a partire dal 23 novembre, per via delle manifestazioni natalizie che da quella data si svolgeranno sul territorio cittadino.