Ridere in dogana: il libro dei due finanzieri di Como aiuta i bambini in ospedale

Ecco la presentazione del volume Ridere in dogana. Nicola Butera e Cristian Pala, autori di questo divertente libro, sono due baschi verdi di istanza alla frontiera di Ponte Chiasso. Qui hanno raccolto oltre 500 domande incredibili e risposte esilaranti, realmente sentite nei loro 10 anni di servizio. Ogni capitolo è introdotto da una breve spiegazione che permette al lettore di immedesimarsi nei fatti e di scoprire la routine doganale: frontaliere, valute, “la vignetta” svizzera, il “Nulla da dichiarare?”. E non è sempre il cittadino a essere bonariamente preso in giro, anzi, qui l’autoironia proprio non manca. Ci sono tutti gli ingredienti per una sana risata, soprattutto se poi si aggiunge che il ricavato della vendita del libro è stato regalato dai due finanzieri all’Associazione per il Bambino in Ospedale.