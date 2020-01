Ridere in dogana: gli autori del libro portano un sorriso anche ai bimbi in ospedale

Oggi, 30 dicembre, a Palazzo Terragni, sede del comando provinciale della guardia di finanza di Como, il maresciallo Nicola Butera e il Brigadiere Cristian Pala, autori del libro Ridere in dogana, hanno consegnato l’intero ricavato della vendita del volume - 3.700 euro - all’Associazione per il Bambino in Ospedale.

Guarda il video.

I due baschi verdi, di istanza alla frontiera di Ponte Chiasso, hanno raccolto oltre 500 domande incredibili e risposte esilaranti, realmente sentite nei loro 10 anni di servizio. Ognuno degli 11 capitoli è introdotto da una breve spiegazione che permette al lettore di immedesimarsi nei fatti e di scoprire la routine doganale: frontaliere, valute, “la vignetta” svizzera, il “Nulla da dichiarare?”.

E non è sempre il cittadino a essere bonariamente preso in giro, anzi, qui l’autoironia proprio non manca. Ci sono tutti gli ingredienti per una sana risata, soprattutto se poi si aggiunge che il ricavato della vendita è stato appunto devoluto dai due finanzieri ad A.B.I.O.

Alla presentazione c’erano anche l’editore, Alessandro Dominioni, e la Presidente dell’associazione, Franca Bottacin.

Cosa fa A.B.I.O.

Dal 1978 l’Associazione per il Bambino in Ospedale accoglie i piccoli e le loro famiglie durante il ricovero. La sezione di Como è stata costituita nel 1988e opera all’Ospedale Sant’Anna al Valduce e negli ospedali di Erba e Cantù. Conta 196 soci volontari con 18.693 ore di attività nelle pediatrie, neonatologie, ambulatori e i pronto soccorso.