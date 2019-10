Ricorso respinto: più vicina la riapertura del forno crematorio

E' arrivata lunedì 21 ottobre 2019 al Comune di Como la comunicazione del Tar di Milano che informa di aver respinto il ricorso presentato da una società privata in merito alla procedura di affidamento del forno crematorio cittadino.

Il ricorso, presentato da una società che non aveva potuto partecipare al bando di concorso per l'affidamento, aveva bloccato l'iter per la riapertura della struttura, chiusa ormai da tre anni.

Gli uffici del comune potranno ora convocare la commissione di gara per l'apertura dell'offerta.

"Dopo questa attesa - commenta l'assessore ai Servizi ed edilizia cimiteriale Francesco Pettignano - speriamo nella validità dell'offerta, in modo che si possa procedere all'assegnazione in tempi brevi".