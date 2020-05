Riaprono 4 valichi minori sul confine comasco, ma attenzione a giorni e orari

Da 2 settimane in Svizzera sono cominciate le riaperture dopo il lockdown e si può dire che, a partire da lunedì 11 non resterà praticamente nulla di ancora chiuso se non le scuole. L’effetto è che tutti i frontalieri, o quasi, sono tornati a lavorare con il risultato di avere lunghe code alle dogane, un po’ per i controlli più serrati di prima del covid, un po’ perché, soprattutto nella zona del comasco, molti valichi minori erano stati chiusi proprio per permettere un controllo più serrato dei passaggi da parte delle guardie svizzere.

Da lunedì però il Canton Ticino ha deciso di riaprire altri 15 valichi minori (altri ne erano già stati aperti al confine con la provincia di Varese nei giorni scorsi), di cui 4 su suolo comasco. Sono:

Ponte Ribellasca Camedo (solo nei giorni feriali, dalle 5 alle 9 e dalle 16 alle 19.30, dal lunedì al venerdì)

Ponte Faloppia Novazzano (solo nei giorni feriali, dalle 5 alle 9 e dalle 16 alle 19.30, dal lunedì al venerdì)

Maslianico Pizzamiglio (solo nei giorni feriali, dalle 5 alle 9 e dalle 16 alle 21, dal lunedì al venerdì)

Brusata Bizzarone (solo nei giorni feriali, dalle 5 alle 9 e dalle 16 alle 21, dal lunedì al venerdì)