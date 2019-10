Emergenza Freddo: il 1 novembre riapre il dormitorio per i senza dimora

Riapre domani, venerdì 1 novembre 2019, la tensostruttura per l’accoglienza dei senza dimora, allestita nel chiostro del Centro pastorale Cardinal Ferrari a Como. Il servizio offrirà ricovero notturno fino a un massimo di 50 persone.

"Accogliamo con favore l’apertura anticipata, da parte di Caritas, di una parte di Emergenza Freddo, alla cui gestione collaboreremo attivamente e, come sempre, a titolo del tutto gratuito - commentano i volontari dell'associazione Como Accoglie -. Già il freddo e la pioggia si fanno sentire - continuano i volontari -, ma nelle sere di novembre verrà offerto un riparo e i servizi essenziali, che ora mancano e creano disagi a chi dorme all’aperto e, indirettamente, ai cittadini che frequentano quelle aree di Como".

"Sappiamo che si tratta di un’accoglienza notturna parziale e provvisoria - continuano i volontari -, ben lungi dall’essere risolutiva della drammatica situazione delle persone che, per svariati motivi, vivono senza fissa dimora, nonché delle tante persone provenienti da altri paesi del mondo che popolano le nostre città. Il ricovero in una tensostruttura costituisce comunque un piccolo passo avanti, grande per chi conosce gli sforzi del volontariato e del terzo settore e vitale per chi non possiede nulla e vive in situazioni estreme. Auspichiamo che il clima di maggior collaborazione che si sta costituendo anche con le istituzioni locali possa portare in tempi brevi a produrre altri risultati concreti e strutturati".