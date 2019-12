Piscina Sinigaglia: guasto riparato, riapertura dopo le feste

A causa di un guasto, di una perdita che coinvolgeva diversi edifici e servizi nella zona dello stadio di Como, dopo la pausa di Natale e Santo Stefano non era stato possibile riaprire al pubblico la piscina Sinigaglia. Ora la perdita nella tubatura dell’impianto di riscaldamento della centrale termica è stata riparata e la vasca ha potuto essere nuovamente riempita. La piscina ora resterà chiusa come da calendario domani, 31 dicembre, e a Capodanno, per poi riprendere la regolare attività il 2 gennaio.