Coronavirus, provvedimento in controtendenza: la Provincia riapre i centri per l'impiego

Si allega il decreto firmato dal Presidente della Provincia di Como che dispone per i Centri per l’impiego, il Collocamento Mirato Disabili e gli Infopoint turistici la riapertura al pubblico, con le seguenti avvertenze:

- nei CPI si dia priorità a convocazioni su appuntamento (per i PSP e colloqui) e ai canali telematici e online (per certificazioni e richieste d’informazione)

· nei CPI possono essere accolti nell’ufficio in piccoli gruppi secondo la disponibilità degli sportelli; gli utenti in eccesso attenderanno fuori dall’ufficio che gli operatori accordino loro la possibilità di entrare in relazione all’uscita di utenti serviti;

· negli spazi interni sia organizzata l’attesa assicurando adeguata distanza agli utenti tra di loro e una volta agli sportelli tra gli utenti e gli operatori;

· nel Collocamento Mirato Disabili si adottino analoghe misure di limitazione di concentrazione dell’utenza compatibilmente con le condizioni e l’agio degli utenti;

· siano rispettate le disposizioni e, nel caso, utilizzati i D.p.i. eventualmente forniti dal Servizio Prevenzione e protezione;

· all’esterno delle sedi siano apposti avvisi che informino di tale procedure