Statale "Regina", al via i lavori al Pian di Spagna: rettilineo chiuso al traffico

Al via da martedì 5 novembre 2019 i lavori di allargamento e rinforzo della Statale 340dir “Regina” sul rettilineo che attraversa il Pian di Spagna, tra le località Pontaccio e Ponte del Passo, in comune di Sorico. I lavori richiederanno la chiusura al transito di tutto il tratto.

Attualmente la strada è composta da una carreggiata a doppia corsia larga circa 6,60 metri, senza banchine. Da Anas comunicano che l’intervento consisterà nell’allargamento della carreggiata stradale con realizzazione di corsie larghe 3,50 metri, l’inserimento di banchine laterali larghe 1 metro ciascuna, l’installazione di barriere di sicurezza in acciaio–legno lungo l’intero tracciato e la predisposizione della pista ciclo pedonale in affiancamento alla carreggiata.

L’importo stanziato da Anas per l’intervento ammonta a circa 2,7 milioni di euro e prevede una durata dei lavori di 180 giorni.

Durante la chiusura il traffico sarà deviato sulla SP 4 e sulla Statale 36. Il transito sarà consentito ai soli residenti e ai veicoli provenienti o diretti alle aziende lungo il rettilineo.