Anche il Ticino chiude tutti i negozi

Annunciate nuove misure restrittive in vigore dalla mezzanotte del 14 marzo 2020. In una conferenza stampa il Consiglio di Stato ha reso noti i dettagli delle nuove restrizioni a cui anche i cittadini Ticinesi dovranno sottostare per cercare di argionare il cointagio da cornavirus. Le restrizioni in Ticino non sono ancora rigide come quelle in Italia, ma è indubbio che anche gli svizzeri si stanno avviando, sia pure con ritardo, sulla medesima strada dell'Italia, quella, cioè di bloccare pesantemente le attività commerciali e le imprese che non possono essere svolte senza garantire le misure di tutela e di distanza sociale.

Da mezzanotte, per esempio, saranno chiusi tutti i negozi di vendita al dettaglio, compresi ristoranti e bar. Possono coninuare a lavorare le attività che garantiscono le consegen a domicilio e le farmacie. Il limite di persone che possono riunirsi per manifestazioni è stato portato da 50 a 30.

