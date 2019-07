Record di presenze per la Traviata all’Arena del Teatro Sociale per il progetto 200.Com

Il capolavoro verdiano, La Traviata, titolo inaugurale della XII edizione del Festival Como Città della Musica (27 giugno – 13 luglio 2019), La notte che resta, in scena con la direzione di Alessandro Palumbo e la regia di Andrea Bernard, all’Arena del Teatro Sociale, ha fatto registrare non solo tre recite sold out (27, 29 giugno e 2 luglio) ma un record di presenze assoluto, nella storia del Festival, per il progetto dei 200.com.

“Una gratificazione” afferma Fedora Sorrentino, Presidente Teatro Sociale di Como/ AsLiCo “per tutti coloro che hanno concorso a questo risultato: i 200.com che per quasi un anno, con grande impegno, costanza, determinazione, un entusiasmo irrefrenabile e contagioso, hanno frequentato le sale prove; tutti gli associati e i partners, che, con grande generosità e complicità, ci hanno affiancato nella comunicazione, in produzione, nell’accoglienza del pubblico; gli spettatori e la città, che hanno seguito le recite e prima ancora la preparazione del festival; tutte le persone che lavorano con rara passione in questo Teatro e che hanno permesso il raggiungimento di risultati così entusiasmanti; non in ultimo il cast che, con grande affiatamento, ha sposato la vocazione del nostro Teatro e dell’AsLiCo. Da più di 70 anni, dal concorso ai titoli in cartellone, grazie al concorso per giovani cantanti lirici, l’AsLiCo crea opportunità per chi vi partecipa; un cammino virtuoso che continueremo, oggi ancor più confortati dall’esito raggiunto, non solo con l’ambizione di consolidare questi risultati ma altresì di incrementarli.”

Ora il Festival Como Città della Musica prosegue con l'atteso spettacolo The Legend of Morricone, il 4 luglio, con le acrobazie dei Sonics e con il concerto dei Negrita, l'11 luglio.