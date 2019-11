Rebbio: al via i lavori di riqualificazione del parco Negretti

È un progetto che coinvolge molte realtà quello per la riqualificazione del parco Negretti, all'interno del programma Rebbio che vorrei. La Cooperativa Ecofficina di Como, l'associazione L'isola che c'è, la cooperativa Il seme e la cooperativa Si può fare, a partire dall'approvazione del progetto tecnico da parte del comune di Como, stanno per iniziare i lavori di riqualificazione del parco per arrivare a compiere tanti interventi, alcune nell'ambito della cura del verde, altri in quello degli interventi di arredo.

Primo passo, risistemare i percorsi pedonali in autobloccanti, poi via alla pulitura dei bordi dei percorsi pedonali e alla potatura degli agrifogli. Si conclude con la pulizia delle conifere. Saranno anche rimosse le recinzioni in stato di degrado nell'area del chiosco e in quella del versante Nord Ovest del parco.

Per quanto riguarda invece gli interventi sugli arredi, vicino all'area giochi verrà posato un gazebo in legno, di forma esagonale con sotto un tavolo da picnic in legno con due panchine. Anche nella zona dell'anfiteatro naturale, sarà posato un tavolo da picnic in legno, con un apposito prolungamento che renderà possibile stare comodamente al tavolo anche a due carrozzine per disabili. Gli arredi sono stati regalati dal Comune di Como.