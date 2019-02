Rai1 a Grandate, "La vita in diretta" intervista don Pandolfi parroco esorcista: il diavolo esiste?

La troupe de "La vita in diretta" di Rai1 a Grandate per intervistare don Roberto Pandolfi, parroco del paese ed esorcista. Non sono passate inosservate a Grandate le telecamere che nella mattina di venerdì 15 febbraio 2019 hanno girato alcune riprese all'interno della chiesa del paese e all'esterno, parlando anche con alcuni parrocchiani.

Il giornalista della nota trasmissione "La vita in diretta" Massimiliano Bruni ha incontrato il sacerdote (già balzato agli onori delle cronache per i suoi interventi spesso duri e provocatori su temi di attualità, come i migranti o gli abusi sessuali all'interno della chiesa) per parlare di esorcismo, dell'esistenza del diavolo, delle possessioni demoniache e dei modi in cui il maligno si manifesta.

Una lunga intervista che poi diventerà oggetto di un servizio che dovrebbe andare in onda a marzo (ma la data precisa ancora non si conosce) su Rai1.



Immagini girate anche all'interno della chiesa del paese, dedicata a San Bartolomeo, oggetto proprio dell'incursione di alcune persone probabilmente legate ad ambienti satanisti nell'agosto 2016: in quell'occasione fu gettata a terra e danneggiata la statua della Madonna, distrutto l'ambone di marmo e divelto il tabernacolo nel tentativo di rubare le ostie consacrate.