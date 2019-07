Rai 1 a Como: al Tempio Voltiano le riprese di "Paesi che vai"

Troupe di Rai1 al lavoro a Como martedì 2 luglio 2019 per le riprese di "Paesi che vai", il programma condotto da Livio Leonardi in onda la domenica mattina.

Diverse le location scelte per la puntata, che andrà in onda in autunno, dedicata a Como e alle bellezze del lago. Focus anche sulle ville lussuose che punteggiano il Lario e sulle antiche famiglie che le hanno abitate.

Al centro l'immagine di Alessandro Volta, con tanto di personaggio in carne ed ossa vestito con abiti d'epoca tra le teche del Tempio Voltiano.

Volta e la seta protagonisti nelle scene girate a Como e Brunate, la Tremezzina invece per il lago.

Le riprese proseguiranno fino a venerdì 5 luglio: si girerà non soltanto al Tempio Voltiano ma anche sulla diga e al monumento Life Electric, a Villa Olmo e in altre zone della città tra cui piazza Duomo, la chiesa di San Donnino e il Museo della Seta, oltre a Brunate, per poi spostarsi a Villa Carlotta e Villa Balbianello.

Tanti gli aspetti e le curiosità che verranno raccontati durante la puntata che darà sicuramente grande risalto al nostro territorio.