Radio Maria su coronavirus: "Questa pandemia è un ammonimento del cielo"

Radio Maria non ci sta e chiede pubblicamente che vengano rettificati tutti gli articoli web e non che hanno accusato Padre Livio Fanzaga di allarmismo e di toni apocalittici, durante la sua predica del 13 febbraio 2020 sul tema coronavirus. Dopo la predica reperibile ancora adesso sul sito web di Radio Maria intitolata: Il Coronavirus è un ammonimento del cielo? infatti, varie testate hanno usato titoli molto forti che, per il direttore padre Livio Franzaga, non corrispondevano al reale contenuto che lui voleva esprimere e che probabilmente sono frasi e titoli scritti non avendo ascoltato il suo discorso per intero. Nelle parole espresse nell'editoriale sopra citato, oltre a passare in rassegna tutte le pandemie conosciute, il padre ha fatto alcune riflessioni come questa: « Con il coronavirus abbiamo aperto gli occhi, perché è arrivato in un momento giusto. La Madonna ci da un messaggio chiarissimo: 'Pregate perché basta un virus per mettervi tutti in ginocchio, convertitevi finché siete in tempo, mettetevi dalla parte della fede e liberatevi dal maligno'”. Molti i titoli apocalittici tratti da questo editoriale e, a tal proposito, sulla pagina online della stessa Radio è comparsa una nota, firmata dallo stesso Don Livio, dove si spera in una rettifica da parte di coloro che avrebbero mal interpretato le parole utilizzate per parlare del coronavirus in termini di fede.

Radio Maria chiede la rettifica

Ecco quindi, la richiesta di rettifica così come riportata:

Cari amici,

gira su alcuni giornali e siti internet la notizia che Radio Maria avrebbe affermato “il virus è un castigo di Dio”.

Un minimo di serietà professionale vorrebbe che prima di scrivere o parlare si ascoltassero per intero i due video pubblicati sul nostro canale di Youtube dove è stato trattato il tema del Coronavirus alla luce della fede. In essi si afferma che Dio, che ha cura delle sue creature, ci può inviare dei richiami o degli inviti alla preghiera anche attraverso gli eventi della natura.

Lo farebbe qualsiasi padre che, vedendo i suoi figli in pericolo, li richiama perché si mettano sul giusto cammino. Sarebbe troppo sperare in una rettifica?

Il Direttore

Padre Livio Fanzaga