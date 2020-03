Raccolta fondi per la terapia intensiva dell'Ospedale Sant'Anna contro il coronavirus

La campagna è stata lanciata da Lara Signoriello ed Eleonora Gabrielli che la gestiscono a favore della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca Onlus. La piattaforma scelta è gofundme.com, che permette a chiunque di accedere al sito e fare una donazione di qualunque entità, restando anonimi o con il proprio nome e magari aggiungendo un pensiero.

Ecco come donare

In un giorno la raccolta ha già superato i 145mila euro ma questa cifra apparentemente grande non deve far rinunciare a dare il proprio contributo. Macchinari e spazi in un reparto come la terapia intensiva infatti hanno costi di acquisto e di gestione enormi e più questa cifra sarà grande, più sarà possibile avvicinarsi all'obiettivo di poter sempre e comunque curare in modo eccellente tutti i pazienti che ne avessero bisogno.