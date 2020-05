La Questura di Como in aiuto dei bambini scomparsi

In data 25 maggio si celebrerà la giornata internazionale dei minori scomparsi.

Per questo, ma soprtuutto per sensibilizzare tutta la popolazione sul tema, la Polizia di Stato della Questura di Como, da sempre vicina e sensibile alla problematica, ha pubblicato un opuscolo inforrmativo dei servizi e sulle attività effettuate in tutela dei minori scomparsi.

La brochure ha un intento anche pratico, sia per i minori che possono essere in situazioni di difficoltà sia per gli adulti in caso di scmparsa di un bambino/a.

In primis mette in guardia i più giovani e sprovveduti dal mondo di internet dove non sempre le persone sono quelle che sembrano. Inoltre invitano a non condividere foto o video di cui potrebbero pentirsi. Poi ricorda tutte

La Polizia di Stato collabora con un sistema internazionale tramite questo sito https://it.globalmissingkids.org/, dove potrete trovare tutti gli appelli. Ricordiamo che i primi giorni sono fondamentali per il lieto fine di storie di bambini scomparsi: la tempistica è fondamentale. In caso bisogna chiamare subito il 112 o 116000 (Telefono Azzurro) e mettetevi in contatto con l'ufficio di polizia più vicino.

Ecco dove scaricare la brochure:

BROCHURE 25 maggio 2020 GIORNATA MINORI SCOMPARSI-2I

