Protezione civile di Como: il nuovo pick up è super equipaggiato

Stamattina, 17 gennaio, la protezione civile di Como è stata dotata di un nuovo pick up a 5 posti. Il mezzo è stato appositamente allestito e modificato per rispondere a tutte le esigenze di soccorso: ha un verricello per il traino di altri veicoli o per la rimozione di ostacoli; un tubo “snorkel” per guadi; la protezione del cassone è in alluminio mandorlato e c’è la cassa per il trasporto delle attrezzature. Gli pneumatici sono specifici per uso misto strada e fuoristrada. Sul tetto monta una barra lampeggiante con messaggi programmabili, microfono e sirena bitonale, con fari led bianchi di profondità ed è dotato di un impianto elettrico per l’alimentazione di apparecchiature elettroniche. Ci sono anche un rimorchio leggero con portata di 570 kg per il trasporto di materiali e una spargisale installabile sul retro dell’automezzo.

«Le attività di Protezione Civile sono fondamentali per l’intera comunità, specie in condizioni d’emergenza - ha spiegato l’assessore alla Polizia locale e Protezione civile Elena Negretti - Dotare, quindi, il personale di nuove attrezzature darà sicuramente vita a nuove energie a favore dell’intera comunità. Il personale interviene puntualmente in qualsiasi scenario di criticità. Persone di grande volontà, di grande valore tecnico e soprattutto umano, preparati e sempre a disposizione in un ottimo gioco di squadra collaborando anche con altre realtà presenti sul territorio. Un grazie quindi a tutti i nostri volontari».