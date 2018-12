Protesta contro il circo a Muggiò: striscioni e slogan degli animalisti

Presidio di protesta nel pomeriggio del 28 dicembre 2018 davanti al tendone del circo Rolando Orfei allestito nell'ex piazza d'Armi di Muggiò a Como.Militanti animaliste hanno affisso striscioni con slogan contro gli spettacoli circensi con animali. "Gli animali non si divertono" o "Siamo per il circo senza animali" sono alcune delle frasi esposte per sensibilizzare l'opinione pubblica, in special modo gli eventuali spettatori che si recavano al circo.

Il circo Rolando Orfei è a Muggiò dal 21 dicembre al 13 gennaio. Già da qualche giorno prima alcuni manifestanti hanno scritto al sindaco e agli assessori del Comune di Como per chiedere di intervenire e impedire al circo di aprire ai battenti per spettacoli con animali. L'appello degli animalisti non ha sortito alcun effetto e oggi, 28 dicembre, alcuni di loro hanno deciso di manifestare.