Proposta a Lugano, una città dei balocchi come a Como: luminarie, pista del ghiaccio e casette di legno

Eh sì, i nostri addobbi natalizi, specialmente le luminarie, ma anche tutto il movimento portato in centro dalla Città dei balocchi, sono ormai diventati modello per molte cittadine del Nord Italia. Un evento che alcuni contestano nella sua messa in opera, è visto però dall'esterno come un grande catalizzatore di turismo e di capitali. E questo lo sapevamo, quello che forse non immaginiamo è che i nostro più grandi fan siano i luganesi.

La discussione nel capoluogo svizzero riguardo agli addobbi natalizi è talmente legata al confronto con la nostra città, che stamattina il Corriere del Ticino titolo a tutta pagina Lugano come Como e parla chiaramente di imitare la nostra città anche nel reperimento dei fondi. Infatti, molto probabilmente sarà una cordata di privati a sborsare i 300 mila franchi necessari per creare una città dei balocchi, con giochi di luce, pista del ghiaccio e casette gastronomiche.

Insomma, le similitudini sono veramente tante. Tant'è che persino il capo del Dicastero eventi, Roberto Badaracco, nel commentare la proposta, ha citato la nostra città: “Proiezioni luminose in stile Como? Bello, ma per il Municipio costerebbe troppo”.

E mentre a Lugano gli amministratori e l'opinione pubblica cominciano il dibattito, da noi ormai estremamente famoso, sulla possibilità di gestire l'afflusso turistico, sul traffico, sul rapporto costi/ricavi… anche qui a Como si affaccia una domanda: quale potrebbe essere il futuro di due città, tanto vicine, che propongono eventi praticamente identici? Una bella sinergia, una rete turistica o una spietata concorrenza?