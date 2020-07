Cambia l'area del Carrefour a lago: ecco il progetto

L'area del supermercato Carrefour a lago, tra viale Rosselli e via Recchi a Como, è destinata a cambiare presto aspetto. Infatti, la giunta comunale ha approvato lo schema di atto unilaterale d’obbligo, presupposto al permesso di costruire convenzionato, interessante le aree in via Recchi e in viale Fratelli Rosselli di proprietà della Olmo s.p.a., del condominio gli Aceri e del Comune.

L'intervento prevede la sistemazione dell'area lungo via Recchi allo scopo di eliminare la sosta abusiva, facilitare le manovre di ingresso/uscita degli autocarri che riforniscono il supermercato e mettere maggiormente in sicurezza il percorso pedonale esistente. Inoltre, la struttura commerciale procederà con l'ampliamento della area di sosta all'incrocio fra via Recchi e viale Rosselli (di sua proprietà).

«Si tratta di un piccolo ma significativo intervento - spiega l’assessore all’Urbanistica Marco Butti - finalizzato a mettere in ordine una zona che, in diversi momenti della giornata, presenta uno stato di disordine e pericolo sotto gli occhi di tutti».