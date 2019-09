Annata disastrosa per il miele lariano: quasi azzerata la produzione della varietà acacia

Stagione 2019 da dimenticare per il miele lariano. Situazione critica comune a tutta la penisola, ma particolarmente grave nelle due province di Como e Lecco che vedono praticamente azzerata la produzione della varietà acacia (le perdite medie superano il 90%) e che registrano flessioni a due cifre per tutte le altre varietà, ad eccezione di tiglio e fiori alpini, mieli però "prodotti in altura - commenta la Coldiretti lariana -, i cui quantitativi non sono sufficienti, nemmeno lontanamente, a mitigare la situazione”.

Alle perdite per il mancato raccolto, denuncia ancora Coldiretti, si devono poi aggiungere i costi sostenuti (e ancora da sostenere) per tenere in vita gli insetti, alimentandoli artificialmente con gli appositi sciroppi. Le api sono giunte stremate alla fine dell’estate e della stagione produttiva. La priorità ora, per gli apicoltori, è salvare gli alveari.

Secondo Coldiretti, la causa di questo anno nero è riconducibile al clima, in particolare alle piogge, che hanno rovinato le prime fioriture, e alla successiva alternanza di eventi estremi, fra grandinate, trombe d’aria, nubifragi, vento e ondate di calore.

“L’annata 2019 sta prospettandosi per il territorio della provincia di Como e Lecco come la più critica e problematica di sempre a causa dell’andamento climatico anomalo - commenta il presidente della Coldiretti lariana Fortunato Trezzi -. Le api non hanno avuto la possibilità di raccogliere il nettare e il poco miele che sono riuscite a produrre lo hanno mangiato per sopravvivere".

E mentre la produzione locale risulta decimata, le importazioni crescono. A livello nazionale, gli arrivi di miele estero sono stimati in 9,7 milioni di chili per i primi cinque mesi del 2019 (secondo elaborazioni Coldiretti su dati Istat), circa la metà provenienti dall’Ungheria e quasi il 10% dalla Cina.

Per evitare di portare in tavola prodotti provenienti dall’estero, Coldiretti consiglia di verificare con attenzione l’origine in etichetta, oppure di rivolgersi direttamente ai produttori locali.