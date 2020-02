Processionaria, primi avvistamenti nell'erbese: tutti i consigli

Sono stati avvistati e prontamente segnalati dei nidi 'sospetti' di processionaria nell'erbese. A farli notare alcuni utenti su Facebook, nel gruppo Sei di Erba......se?, con tanto di foto per documentare l'avvistamento.I nidi sono stati rinvenuti su alcuni pini, in un contesto privato. È stato avvisato il proprietario che provvederà alla loro rimozione. Purtroppo, però, siamo solo all'inizio, probabilmente anticipato a causa delle temperature particolarmente miti. L'apice del fenomeno come di consueto si presenterà in primavera inoltrata, fino all'estate.

Cos'è la processionaria?

Sono delle piccole larve di lepidotteri con pelo urticante che, a contatto con gli animali, ma anche con gli uomini, possono creare gravi infiammazioni fino a uno shock anafilattico e a una necrosi dei tessuti. I più esposti sono sicuramente gli animali, specie i cani poichè attratti dai movimenti delle larve potrebbero respirarne i peli urticanti, con gravissimi danni all'apparato respiratorio. Si consiglia, quindi, di gettare subito dell'acqua sulla zona venuta a contatto con i peli urticanti. In caso di forte infiammazione portate subito il vostro peloso dal veterinario.

Nei periodi di maggior espansione della processionaria è meglio tenere i cani al guinzaglio.

La cautela è doverosa anche e soprattutto verso i bambini: siccome queste larve si muovono in gruppo (da qui il nome) potrebbero destare curiosità nei più piccoli, che devono essere controllati e avvisati di non toccare questi 'bruchi'.

Qualora notaste nidi di processionaria in zone pubbliche ricordate di avvisare subito il Comune, il Corpo Forestale o professionisti della disinfestazione. Se le piante infestate sono in una zona privata, la spesa della disinfestazione sarà a carico del proprietario.