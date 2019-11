In arrivo il primo sabato di sole per la Città dei Balocchi

Funestata dalla pioggia nel giorno dell'inaugurazione, la Città dei Balocchi, qui tutto il programma, si appresta a vivere il primo sabato baciata da un bel sole autunnale. Niente pioggia almeno sino a domenica mattina, quando Como verrà nuovamente investita dal maltempo. Oltre alle proiezioni del Magic Light Festival e ai mercatini di Natale, la manifestazione si allunga da venerdì 29 novembre anche sul Lario con oltre 50 località illuminate dal Lake Como Christmas Light.

Anche in piazza Mazzini nel periodo natalizio, precisamente fino al 6 gennaio, si trasformerà nel “villaggio degli orsi”. Grazie ad una speciale illuminazione, la piazza diventa un’attrazione per tutti i visitatori che sceglieranno Como come meta di questo particolare periodo dell’anno. Verranno illuminate le facciate dei palazzi e saranno presenti anche proiezioni architetturali su due edifici. Gli stessi orsi diventeranno parte integrante dei negozi e delle vetrine diventando così un denominatore comune per tutti gli esercizi commerciali della piazza. In questo modo anche piazza Mazzini entrerà a far parte di un più ampio circuito che coinvolge le piazze del centro di Como. Nel mese di dicembre gli esercizi commerciali della piazza proporranno appuntamenti enogastronomici.

C'è da sperare, dopo il pessimo esordio, che i treni speciali di Trenord della domenica funzionino almeno in questa occasione in cui è previsto in città un un afflusso importanti di visitatori. Qui i nostri consigli per raggiungere Como senza rimanere intrappolati nel traffico.