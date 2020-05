Primo (nuovo) giorno di scuola in Ticino: ecco come è avvenuto il rientro nelle aule

Sembra essere un altro mondo, la Svizzera, specie il canton Ticino che pur essendo confinante con Como, sta vivendo le fasi di ripresa dal coronavirus in maniera molto differente da noi. Oggi, 11 maggio, è stato il primo giorno di scuola per gli alunni di medie e elementari, o meglio, il primo nuovo giorno di scuola. Dopo quasi due mesi di fermo, le scuole del cantone sono tornate ad ospitare i giovani studenti. Dal 16 marzo, ricordiamolo, gli alunni avevano seguito corsi di formazione online e sono state rispettate tutte le distanze necessarie. Le classi sono state riorganizzate con numero inferiore di allievi e inoltre le scuole sono state fornite di tutte le misure di igiene necessarie per evitare il contagio tra i ragazzi. C'è anche un vide su YouTube, per rimarcare il corretto comportamento da tenere ( qui il link ).

Manuele Bertoli, direttore del dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport, ha dichiarato di aspettarsi una nuova consapevolezza sull'importanza della scuola e che spera di poter vedere quindi, sorrisi sui volti di insegnanti, genitori e alunni.