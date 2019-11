Ponte di Ognissanti: il Lago di Como tra le mete più gettonate, tra agriturismi e mercati a Km zero

Boom di prenotazioni in agriturismo: il Lago di Como tra le mete più gettonate degli italiani. Molti i turisti in arrivo anche dall'estero, in primis Svizzera, Germania e centro Europa per trascorrere sul Lario il lungo fine settimana di Ognissanti.

Come sottolinea Emanuele Bonfiglio, presidente di Terranostra Como Lecco, “saranno in molti a dedicarsi a un turismo legato all’enogastronomia. Il cibo, infatti, gioca un ruolo sempre più centrale nelle scelte di una meta dove trascorrere le vacanze. Senza contare che siamo nel mezzo di un autunno super per la raccolta delle castagne, dopo il boom registrato già a settembre per i funghi: quindi, anche tanti cercatori sono in arrivo nei nostri boschi”.

E proprio guardando alle tante specialità a km zero, Coldiretti segnala l'apertura nel Comasco, durante il ponte festivo, dei due AgriMercati di Campagna Amica di Mariano Comense e Porlezza.

Sabato 2 novembre sarà aperto l'AgriMercato di Mariano Comense, presso il parcheggio di Porta Spinola, dalle 8 alle 12; mentre domenica 3 novembre toccherà a Porlezza, sul lungolago Matteotti, dalle 8 alle 18.

Nei farmer’s market è possibile acquistare direttamente dai contadini frutta e verdura fresca di stagione, yogurt, formaggi di alpeggio, miele e prodotti da apicoltura, vino, salumi, tagli di carne, piante e fiori, marmellate e prodotti trasformati.

Aperti, per la ricorrenza di Ognissanti e dei Defunti, anche i garden dei floricoltori associati a Coldiretti Como Lecco. Si calcola che ogni famiglia spenderà dai 22 ai 24 euro per l’acquisto dei fiori da portare al cimitero: una spesa che supera di gran lunga quella dei fiori per altre ricorrenze, come ad esempio San Valentino. Il crisantemo resta il fiore più apprezzato per omaggiare i defunti, ma, in ogni caso, la scelta dei recisi supera quella delle piante in vaso.