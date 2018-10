Ponti a rischio sulla Milano-Meda: certificata idoneità statica dopo le prove di carico, fino a giugno 2020

Esame superato per i ponti a rischio crollo della superstrada Milano-Meda.

I tre ponti che sovrastano l'arteria che attraversa la Brianza dal comasco a Milano, sottoposti a prove di carico negli ultimi mesi, hanno ottenuto la certificazione di idoneità statica fino a giugno 2020, come riporta MonzaToday.

La buona notizia è stata divulgata dalla Provincia di Monza e Brianza, dopo gli accertamenti svolti sui manufatti di competenza provinciale numero 12 e 14 in corrispondenza di Cesano Maderno, e sul ponte 26 all'altezza dello svincolo di Meda.

"Abbiamo vissuto un periodo molto difficile, oggi in molti devono chiedere scusa alle migliaia di cittadini che ogni giorno percorrono la Milano Meda", ha detto il presidente della Provincia di Monza Roberto Invernizzi, ricordando che a inizio estate "la stampa ha posto il dubbio che i ponti non fossero sicuri, abbiamo risposto con il lavoro che stavamo già svolgendo". "Assumiamo decisioni sui dati oggettivi e non su base emotiva", ha concluso.

La situazione sulla superstrada Milano-Meda, riguardo lo stato dei ponti che l'attraversano, è critica ma ogni cavalcavia è controllato costantemente a vista - e non solo - contro il rischio cedimenti, anche se stando ad una perizia tecnica andrebbero chiusi entro fine agosto. Aveva rivelato un inchiesta pubblicata sul Corriere, alla quale avevano risposto dalla provincia di Monza spiegando che per il momento l'intenzione è quella di mantenere aperta la superstrada che unisce Milano con la Brianza, dove ogni giorno transitano 100mila auto. Anche se ad agosto 2017 l'ingegnere Giuseppe Giunta, tecnico incaricato dalla Provincia di Monza e della Brianza di verificare le condizioni dei cavalcavia aveva decretato la necessità di bloccarli al traffico a fine agosto.

Ponti nell'occhio del ciclone anche in provincia di Como: sorvegliato speciale, in particolare, il viadotto dei Lavatoi.