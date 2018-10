Pomodori e fiori di zucca al posto delle paratie: un orto (abusivo?) sul lungolago

Piante da orto sul cantiere delle paratie. No, non si tratta dell'innesima idea che stravolge il progetto del lungolago. Pomodori e fiori di zucca non sono nei rendering presentati da Regione Lombardia pochi giorni fa, ma sono reali. Crescomo tra i sassi del cantiere e sembrano pure buoni. Certo, per i pomodori c'è da aspettare ancora un po' perché visto il colore verde sembranpo dovere ancora maturare, ma ce ne sono tantissimi. C'è da chiedersi come sia stato possibile che piante di questo tipo siano fiorite così selvaticamente su quel terreno. E' possibile che qualcuno notte tempo abbia depositato le semenze che hanno dato vita a questo orto inatteso? Ad ogni modo coglierli potrebbe essere reato, visto che si trovano nell'area delimitata dal cantiere dove non si può accedere senza autorizzazione.