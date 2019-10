Vigili zombie a Cantù: il simpatico video di Halloween rivolto ai ragazzi

Postato sui social dei vari profili personali, il video dei Vigili di Cantù mascherati da zombi sta facendo il giro del web, raccogliendo migliaia di like. La Polizia Locale, da sempre impegnata sul territorio anche nei momenti in cui tutti fanno festa, ha voluto manifestare così, con ironia, la sua vicinanza alla popolazione. Allora ecco che il comandante Vincenzo Aiello e i suoi si avvicinano alla telecamera, terrificanti nel loro trucco diafano e con la camminata meccanica tipica dei "non morti".

Donne e uomini di un presidio importante per la provincia di Como, accompagnati anche in questa ironica avventura da Shane, la labrador antidroga in servizio al comando di Cantù, che chissà cosa avrà pensato vedendo i suoi amici umani, di solito così precisi, esibirsi in questa scena horror a beneficio della telecamera.

E, come ricordano i titoli di coda, per questo video nessun vigile, umano o canino, è stato maltrattato (e soprattutto, le riprese sono state realizzate fuori servizio, nel tempo libero, insomma)

Pagellino: 10 alla recitazione, 10 e lode all'autoironia.