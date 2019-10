La valle del Cosia e i suoi torrenti sono diventati un parco

Era il 12 gennaio 2013 quando i sindaci di Como e Tavernerio firmarono una lettera di intenti per la costituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Valle del Cosia, 187 ettari di aree verdi, 12 chilometri di sentieri e 8 chilometri di corsi d’acqua da tutelare e valorizzare alle porte di Como.

Venerdì 1 novembre 2019, alle 10,30, all'interno della radura del Ponte dei Bottini, le amministrazioni comunali di Albese con Cassano, Como e Tavernerio, organizzano la festa di inaugurazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) “Valle del Torrente Cosia”, approvato definitivamente dalla Provincia di Como nello scorso agosto.

Dalle 11,30, castagnata e ristoro con piatti tipici, clown e giochi per bambini. La radura si raggiunge da Tavernerio, via Raffaello, o da Como, via della Pila. In caso di maltempo ci si vede all'auditorium comunale di Tavernerio.

"Alla radura o all'auditorium, sottolineo 'ci si vede' perchè il Parco non è una cosa scontata ed è giusto esserci" - dice Lorenzo Spallino, che a questo progetto aveva lavorato molto quando era assessore a Palazzo Cernezzi.