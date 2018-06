Piccolo Tetto Ozanam: al via il progetto “Giardino Solidale”

La Piccola Casa Federico Ozanam è parte attiva - con la Cooperativa CSLS - del progetto Piccolo Tetto Ozanam avviato nel 2015 per dare risposte di accoglienza diurna e accompagnamento all’autonomia di persone svantaggiate. Il progetto prevede l’impiego delle persone con difficoltà in laboratori occupazionali di lavanderia, cucina, assemblaggio e orto floro vivaismo.

Come parte integrante del progetto inizia a giugno fino a fine agosto la collaborazione tra Piccolo Tetto Ozanam e Associazione Villa del Grumello per la realizzazione del progetto “Giardino Solidale”. Il Progetto prevede la manutenzione ordinaria delle aree verdi di Villa Grumello e Villa Sucota da parte di un’equipe formata da tre ospiti di Piccolo Tetto Ozanam con l’assistenza di un tutor – maestro di lavoro con competenze in ambito floro vivaistico e la supervisione dello staff delle Ville.

Per tre mesi Piccolo Tetto Ozanam avrà così l’opportunità di impiegare persone da tempo escluse dal mercato del lavoro in un progetto ambizioso di valorizzazione delle persone e del lavoro che si realizza grazie alla fiducia che il Direttivo di Villa Grumello ha riposto nell’iniziativa.

La Piccola Casa Federico Ozanam accoglie e assiste da più di 80 anni bisognosi senza fissa dimora, in via prevalente uomini anziani e soli, in difficoltà economiche. Inizialmente definito dormitorio, oggi Ozanam, con sede in via Cosenz a Como, è una vera e propria “Casa di Accoglienza” che negli anni - grazie alla generosità di privati, associazioni, enti pubblici, istituzioni varie - ha incrementato qualità e quantità degli aiuti offerti: refezione serale, distribuzione di biancheria e vestiario, interventi di riavvicinamento alle famiglie, conseguimento pensioni di invalidità, ricoveri ospedalieri o presso case di riposo, ricerca di posti di lavoro per i giovani.