50 piccoli cuochi in gara a Como con le loro ricette

La 21° edizione dell'ormai famoso concorso di cucina per bambini e ragazzi organizzato dalla cooperativa Aclichef di Como è stata un autentico successo, una simpatica domenica mattina per le famiglie i i loro bambini nel giorno della Festa della Mamma, domenica 12 maggio. Ma questa volta ai fornelli c'erano solo loro: ragazzi delle scuole elementari e medie. Quasi 50 minicuochi hanno così invaso le cucine di Aclichef sotto il controllo di Francesco Iaquinta e del suo staff. Piatti, simpatici, originali ma soprattutto tanta voglia di divertirisi con alcune ricette da tutta Italia ma non solo.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ogni concorrente ha realizzato un piatto a scelta libera, corredato da una ricetta. Durante la preparazione nella grande cucina di Aclichef i piccoli cuochi sono stati affiancati da uno chef esperto. Al termine, ogni ricetta è stata esaminata e valutata da una giuria di cuochi professionisti che ha distribuito molti attestati anche in base alla originalità delle ricette e dei loro impiattamenti. Il primo premio è andato a una bambina con la sua "Ricetta Ecologica", molto apprezzata anche per il tema. Una grande festa, dove tutti i bambini partecipanti sono stati comunque premiati con una medaglia e un diploma. Alla fine tanti sorrisi e cappelli (da vero cuoco) in aria.