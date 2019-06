Pescato pesce siluro di 1 metro e 10 nel Lago di Como

Un pesce siluro di 110 centimetri di lunghezza: è la bella cattura effettuata dal pescatore Giuseppe Cappelletti nel Lago di Como. SI tratta di un esemplare di tutto rispetto per peso e dimensioni, ma ormai non si tratta più di una rarità. Infatti, sempre più spesso ai pescatori lariani capita di catturare pesci siluro che superano il metro di lunghezza. E pensare che solo tre anni fa i più grandi non superavano i 40-50 centimetri. Poi già da un paio di anni qualcuno ha cominciato a pescare i siluri di 70-80 centimetri. Adesso siamo a oltre 1 metro. Niente di paragonabile alle lunghezze dei "mostri" del Po', ma comunque una bella sfida per nostri pescatori.