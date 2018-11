Assalto di pecore alle siepi del condominio: la transumanza passa da Lecco

E' tempo di transumanza e nel Lecchese l'evento è una vera e propria attrazione che diverte grandi e piccoli. Greggi numerosi attraversano zone abitate transitando per strade ordinarie e mettendo in difficoltà la viabilità. Ma è un vero spettacolo, come mostra questa immagine del fotografo Gualtiero Airoldi che ha immortalato le pecore mentre mangiano le verdi foglie delle siepi dei condomini.