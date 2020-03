Prime immagini dal Sant'Anna: pazienti sui lettini all'ingresso delle ambulanze

Chi pensava che Como e provincia fossero meno toccate dal coronavirus, dovrà ricredersi e alla svelta. I numeri di pazienti ricoverati all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia sta aumentando vertiginosamente. L'ospedale ha dovuto allestire un'area cosiddetta "camera calda" in cui far sostare, per così dire, i pazienti che si sospetta fortemente siano stati contagiati dal COVID-19. Quest'area, come mostra la foto che pubblichiamo, è stata allestita niente meno che nell'area di ingresso delle ambulanze. Si tratta, ad ogni modo, di una scelta ponderata poiché tale area si trova in prossimità del pronto soccorso. Ovviamente i casi di sospetto coronavirus non possono in nessun modo entrare in contatto con pazienti affetti da altre patologie o problematiche di salute.

La foto è stata scattata dall'interno ma la persona che l'ha realizzata è al momento sconosciuta. Si sa solo che tale foto è cominciata a circolare su Facebook e su WhatsApp. Le nostre verifiche hanno confermato che si tratti proprio dell'area di ingresso delle ambulanze. La sala, stando a quanto appreso da fonti non ufficiali, è riscaldata.

