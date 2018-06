Pasto Sospeso Como, il gusto di donare un buon piatto

Il progetto «Pasto sospeso», ispirandosi alla tradizione del «caffè sospeso» di origine napoletana, vuole produrre un aiuto concreto alla sempre maggiore necessità di erogazione di pasti alle persone che si trovano in stato di necessità. Lo scopo è quello di sostenere le strutture che già operano nel territorio per l’erogazione di pasti gratuiti al fine di permettere loro di affrontare l’incremento di richiesta derivante dalle nuove situa- zioni di povertà correlate allo scenario economico/ lavorativo attuale. L’idea è che si possa offrire un

«pasto sospeso» attraverso una piccola donazione che viene effettuata negli esercizi di ristora- zione che aderiranno all’iniziativa. L’erogazione del «pasto sospeso» non avviene nel ristorante dove è stata effettuata la donazione ma viene effettuata tramite le strutture già esistenti operanti nel territorio di riferimento per la distri- buzione di pasti gratuiti ai bisognosi. La struttura che viene sostenuta dal progetto è la Casa Vincenziana di Como. Altre strutture potranno essere aggiunte quando i volumi di donazioni saranno significativi e quindi, sempre attraverso la San Vincenzo, si potrà essere in grado di sostenere più strutture/iniziative.

L’ASSOCIAZIONE SOSTENUTA

L’Associazione Casa Vincenziana di Como sostiene famiglie e persone in difficoltà e nasce per volontà dei Gruppi di Volontariato Vincenziano, con la missione di fare carità. Presto diventa un punto di incontro e di accoglienza aperto ai più bisognosi, nello spirito e nel fisico. Nel corso degli anni l’opera di carità si è ampliata raggiungendo un numero sempre maggiore di persone in difficoltà grazie alle attività di mensa gratuita diurna, alla comunità residenziale educativa per minori e alla ospitalità per donne disagiate.

Nella Casa Vincenziana di via Tatti a Como è attiva una mensa che accoglie persone senza fissa dimora e in momentaneo stato di indigenza. Grazie alle donazioni di generi alimentari da parte di associazioni, enti e privati, distribuisce circa 100 pasti giornalieri, dalle 11 alle 12, per 280 giorni all’anno: più di 200.000 pasti. Gli ospiti della mensa vengono accolti amorevolmente dai volontari e dalle Suore, che coordinano il servizio in un’ambiente familiare e riservato, dove il rispetto della loro dignità di persone è valorizzato.

COME FUNZIONA

Le donazioni, sotto forma di pasti sospesi, sono raccolte presso punti di presenza convenzionati con il progetto ed in particolare nei ristoranti che aderiscono all’iniziativa. Il valore del pasto sospeso è di 5 euro equivalente al costo di un pasto effettivo erogato presso la mensa operata dalla San Vincenzo. I ristoranti ricevono un kit che contiene: una vetrofania per segnalare ai clienti l’adesione del risto- rante al progetto, una locandina informativa, dei blocchetti di ricevute numerate per la certifica- zione delle donazioni, dei segnalibro che possono essere utilizzati per essere allegati al conto di un tavolo ricordando che nel locale può essere effettuata la donazione e delle pins che possono essere indossate dal personale di servizio. Il donatore, informato/i dell’iniziativa attraverso i canali di comunicazione prevista o attraverso il segnalibro che accompagna il conto, può fare una o più donazioni di pasti sospesi. Il gestore del locale consegnerà al donatore una ricevuta numerata per ogni donazione effettuata. Per il ristorante non esistono complicazioni fiscali o di altra natura.

Le donazioni vengono interamente e completamente trasferite alla San Vincenzo per mezzo di un servizio di volontari del RotarAct che settimanalmente si recano nei locali aderenti per racco- gliere le donazioni effettuate e le consegnano al responsabile designato. A garanzia della completa trasparenza il donatore può verificare nel sito web dell’iniziativa (che viene aggiornato settimanalmente) sia le donazioni che sono state raccolte nei singoli ristoranti sia il numero di pasti erogati

SPONSORIZZAZIONI

Uno spazio importante di sostegno è riservato alle aziende, alle fondazioni o a benefattori che possono aderire al progetto in qualità di sponsor con diversi livelli di donazione. Per chi volesse avere informazioni per sostenere l’iniziativa è disponibile l’indirizzo mail:

iosostengo@pastosospesocomo.it



PATROCINI E COLLABORAZIONI

Confcommercio, Regione Lombardia hanno già confermato il Patrocinio all’iniziativa, sostenuta anche dall’Associazione Slow Food e dal quotidiano La Provincia di Como.

GLI ESERCIZI DI RISTORAZIONE

Ancora prima del lancio dell’iniziativa alcuni esercizi di ristorazione hanno entusiasticamente ade- rito al progetto che entrerà nel vivo della campagna di adesione nei prossimi giorni.

Ristorante Caffè Teatro (Como) Ristorante Crotto del Sergente (Como) Ristorante Staut (Cantù)

Ristorante Enoteca Portofino (Cantù)

Gli esercizi che vogliono avere informazioni per aderire possono inviare una mail all’indirizzo: ioaderisco@pastosospesocomo.it.