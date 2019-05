Parolario 2019 si presenta al pubblico martedì 28 maggio alle 11 all'Ostello Bello di Como. Durante la conferenza stampa, aperta a tutti, interverrano, tra gli altri, Glauco Peverelli, presidente dell’Associazione Culturale Parolario, e Carola Gentilini, assessore alla Cultura del Comune di Como, per illustrare il programma definitivo della diciannovesima edizione del festival comasco della letteratura e della cultura, che si svolgerà quest'anno dal 20 al 29 giugno a Como, Brunate e Cernobbio con un centinaio di appuntamenti a ingresso libero.

Dedicato quest'anno al tema della "Curiosità", la sede principale di Parolario sarà ancora Villa Olmo a Como, con il suo parco all’italiana rimesso a nuovo dopo accurati lavori di recupero, ma verranno organizzati incontri quotidiani anche nelle suggestive Villa del Grumello, che ha una nuova postazione di bookcrossing, Villa Sucota, sempre a Como e sempre con parchi da scoprire, a Villa Bernasconi a Cernobbio, gioiello liberty che ospita una nuova idea di museo che punta a coinvolgere attivamente ed emotivamente il visitatore, e nella Biblioteca comunale di Brunate. Nuova sede sarà infine quella dell'Ostello Bello Lake Como.

Tra i primi nomi già anticipati in cartellone spiccano quello di Michele Serra, per la prima volta a Como, Beppe Severgnini, che già riscosse grande successo in passato, e Simonetta Agnello Hornby. Entrambi gli scrittori si presenteranno a Parolario con due spettacoli veri e propri. L'onore dell'inaugurazione, il 20 giugno a Villa Olmo, toccherà all’astrofisica Patrizia Caraveo che celebrerà il cinquantesimo dell’allunaggio. Mezzo secolo anche per Woodstock celebrato con il nuovo libro di Ezio Guatamacchi.

Durante la conferenza verrà annunciato anche l'ultimo appuntamento con Aspettando Parolario, previsto il 5 giugno alla Feltrinelli di Como con Aldo Pagano e il suo nuovo romanzo Motivi di famiglia.