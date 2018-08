Como, lido chiuso? Ferragosto al "solarium" di Villa Olmo: il video

Un telo per terra, costume o calzoncini e la tintarella nel parco di Villa Olmo a Como è servita.

Scene che non sono più un'eccezione quelle immortalate dalla nostra lettrice Maria Grazia Marra nella giornata di Ferragosto, già segnalate altre volte in questa estate 2018. Turisti e visitatori sul prato, al sole o all'ombra, a chiacchierare in gruppo o a prendere tranquillamente la tintarella della bella giornata.

Chi non ha potuto allontanarsi dalla città per la tradizionale gita fuori porta del 15 agosto o chi, i turisti, sono venuti apposta per godere della bellezza di Como ha trovato un posto in cui rilassarsi.

Prima c'era il lido di Villa Olmo dove dirottare la voglia di sole e di spiaggia in città, ma per le note vicende giudiziarie per quest'estate è rimasto chiuso. Le alternative in città a dire il vero non sono molte e così a molti non resta altro che approfittare delle aiuole di Villa Olmo dove però bivaccare non è permesso.

E la domanda che si fa la lettrice di Quicomo è lecita: "Non si può usare la bici...ma si può bivaccare? Non è vietato?".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...