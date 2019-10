Como, un parco giochi anche per disabili: il progetto sarà realizzato in viale Varese

Un parco giochi speciale, adatto a tutti i bambini, anche con disabilità fisiche o sensoriali, dove potersi divertire senza alcuna discriminazione, in un luogo dignitoso di aggregazione sociale: è questo il progetto che si sono impegnate a realizzare alcune associazioni di Como all'interno del giardino pubblico di viale Varese.

Le associzioni Kiwanis Como, Leo Como Chronos, Lions Club Como Host e la classe Tusann e Fioeu 1943 dell'associazione La Stecca si sono dunque "messe in gioco" in prima persona per realizzare, a propria cura e spese, questo speciale parco giochi inclusivo, formato da dieci giochi adatti anche a bambini con disabilità. L'altezza di caduta dei singoli giochi, infatti, altalena compresa, sarà inferiore a un metro, risultando così la loro collocazione sul prato conforme alle norme di sicurezza e alle direttive europee per il gioco inclusivo "Play For All". Inoltre, il prato su cui saranno posti i giochi e il percorso pedonale che vi darà accesso saranno sullo stesso livello, per cui non vi sarà alcuna barriera architettonica da superare. Infine, il fissaggio dei giochi a terra verrà eseguito con la formazione di plinti in calcestruzzo e l'ancoraggio con tasselli metallici specifici per ogni gioco.

L'area in cui verranno collocati i giochi è posta lungo il parco di viale Varese, nel tratto compreso tra via Dell'Annunziata e via Luigi Zuccoli. Essa si sviluppa lungo un percorso pedonale e spazi di sosta articolati per una lunghezza di circa 160 metri e una larghezza di circa 1,8 metri.

Le associazioni promotrici hanno scelto di affidare l'incarico della fornitura e posa dei giochi all'impresa Legnolandia s.r.l. di Forni di Sopra (UD), leader nel settore e accreditata per gli interventi richiesti. La stessa impresa, a fine lavori, provvederà a rilasciare le certificazioni di collaudo delle attrezzature messe in opera e del loro ancoraggio al piano di posa.