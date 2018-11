Al San Gottardo arriva il parco eolico

Come riporta oggi il Corriere del Ticino, già dal prossimo anno inizieranno i lavori per la posa di un parco eolico sul passo del San Gottardo, dove sono situate alcune note località sciistiche molto care anche ai comaschi. L'inizio della fase operativa è prevista, se tutto dovesse andare come da cronoprogramma, a tarda primavera del 2019. Le prime opere previste dal bando pubblicato nei giorni scorsi dalla società Parco Eolico prevedono la costruzione degli accessi all'area di cantiere, dei piazzali di montaggio, dello scavo delle fondazioni per le cinque pale eoliche, nonché l'esecuzione di altri lavori per il recupero paesaggistico.

Secondo i tecnici già il prossimo anno potrebbero essere posate anche le fondazioni in cemento armato per sostenere tre dei cinque aerogeneratori, la cui posa è prevista invece a partire dalla primavera del 2020. Tutti i componenti degli imponenti e modernissimi "mulini a vento" saranno trasportati sul passo del San Gottardo con appositi autocarri per poi essere assemblate in loco. Le pale eoliche producono oltre 20 gigawatt, sono alte 144 metri e pesa circa 100 tonnellate ciascuna. Per issare queste gigantesche torri, un'operazione molto delicata - per via del vento a quelle quote non possono essere impiegati elicotteri - i tecnici svizzeri utilizzerano un'enorme gru che arriverà probabilmente dall'Italia. Il parco eolico dovrebbe quindi entrare in funzione entro la fine del 2020, modificando sostanzialmente una parte del paesaggio del San Gottardo.