Paratie di Como, si lavora a Tavernola

Non ancora sul lungolago di Como ma qualcosa questa volta è stato davvero messo in moto nel "quartier generale" di Tavernola, ovvero l'area di cantiere da dove partono le operazioni principali per le paratie. A breve - come comunicato da Regione Lombardia - sarà completato il montaggio del pontone, la piattaforma galleggiante da utilizzare per spostare il materiale da Tavernola al lungolago per la realizzazione dei lavori, per il quale giungeranno ogg gli ultimi moduli necessari. Entro la fine della settimana saranno allestite le baracche di cantiere. E, non appena recepita l'autorizzazione da Regione Lombardia, si procederà anche con il taglio di alcuni alberi che verranno in seguito ripristinati a fine cantiere, nell'area sul lungolago lato Sant'Agostino. Per quanto riguarda gli scarichi, è stato concordato con la Provincia di Como che verrà chiesta un'autorizzazione unica ambientale (AUA) e, preventivamente, verranno fatte delle analisi delle acque profonde per verificare la presenza di inquinanti.



Un cantiere a basso impatto

Le aree di cantiere più grandi sono state attrezzate fuori dalla città: sia al molo di Tavernola sia nei paesi circostanti, di conseguenza sul

lungolago non saranno mai visibili grandi movimenti. "I lavori del cantiere delle paratie del lungolago sono iniziati secondo il timing e l'impresa - ha spiegato l'assessore alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni Massimo Sertori - sta realizzando le attività preliminari che si rendono necessarie in questa fase, in particolare il trasporto dei materiali nell'area di cantiere del molo di Tavernola, oltre alle aree di deposito che si trovano, per questione di minimo impatto con la fruizione della città, fuori dalla stessa".