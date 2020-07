Paratie, consegnate le chiavi del cantiere

Aria SpA (incorporante Infrastrutture Lombarde SpA) ha consegnato oggi, 1 luglio, all'RTI (Raggruppamento temporaneo di imprese) vincitrice della gara, i lavori di completamento di difesa della città di Como dalle esondazioni del Lago 'Comparto Piazza Cavour - Lungolago'. Terminata la preparazione delle attività propedeutiche e l'allestimento delle aree di cantiere, farà seguito, nei prossimi giorni, l'avvio effettivo sul lungolago.

L'R.T.I. Rossi Renzo Costruzioni, ENGECO, CGX, Ranzato Impianti, prenderà quindi possesso delle aree di cantiere consegnate (in primis le aree di Tavernola) ed avvierà le prime lavorazioni secondo il cronoprogramma dei lavori contenuto nel progetto esecutivo a suo tempo approvato.

"Tutto procede come previsto - commenta l'assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori - e i lavori sono iniziati come da cronoprogramma. Durante la fase uno dei lavori sarà consentito ai pedoni percorrere in sicurezza tutto il lungolago e la viabilità continuerà a procedere per entrambi i sensi di marcia".

"Come già illustrato - continua Sertori - l'avanzamento del cantiere avverrà per fasi progressive da Sant'Agostino verso piazza Cavour, in modo da minimizzare gli impatti dei lavori sulla città e sul traffico. Man mano che si concluderanno le diverse fasi si restituirà alla città la porzione sistemata e sarà resa fruibile e il cantiere si sposterà progressivamente nelle altre aree di lavoro".