Nuovo colpo di scena: Pallanuoto Como perde l'aggiudicazione della sede di viale Geno

Doccia fredda (o quasi) per la società sportiva Pallanuoto Como. Il Comune di Como ha reso noto nella giornata del 17 luglio 2020 che "gli uffici competenti, in seguito alle verifiche effettuate, hanno comunicato a Pallanuoto Como la conclusione del procedimento di decadenza dall'aggiudicazione per il compendio sportivo di Villa Geno a causa di discordanze rispetto al numero di tesserati agonisti dichiarati in sede di gara".

Le discordanze riscontrate sono quelle su cui aveva puntato il dito la concorrente Como Nuoto, storica società che da tanti anni occupa la sede di viale Geno. Anche il consigliere comunale Alessandro Rapinese si era speso in prima persona per chiedere all'amministrazione comunale del sindaco Mario Landriscina una verifica puntuale degli iscritti alla società Pallanuoto Como.

La sede di viale Geno, dunque, dovrebbe restare a Como Nuoto.