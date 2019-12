Anche Palazzo Pantera veste i colori di Como Città dei Balocchi

È in arrivo un altro ricco fine settimana per Como Città dei Balocchi. Da segnalare una novità, l’illuminazione di Torre Pantera. Si tratta di un nuovo progetto che intende dare risalto al restauro da poco completato che per lunghi anni ha nascosto agli occhi della città il palazzo quattrocentesco di via Pretorio che apparteneva alla storica famiglia dell’ammiraglio Pantero Pantera. La luce che cambia colore passando dai gialli ai rossi ai blu, dà evidenza ai cromatismi della facciata esaltandone i dettagli. E’ un progetto realizzato nell’ambito di Magic Light Festival in collaborazione con Space Cannon, l’azienda italiana protagonista ogni anno a New York del Tribute in Light, i due fasci luminosi di luce proiettati verso l’alto per ricordare la sagoma delle Twin Towers.

Nell’ambito di Magic Light Festival segnaliamo l’illuminazione di alcuni punti in periferia: la chiesetta di Quarcino a Sagnino, la chiesa parrocchiale Beata Vergine Immacolata di Ponte Chiasso, e il Santuario Sant'Antonio Abate ad Albate.

Sempre ad Albate, è in programma sabato Natale in Divisa, con la Polizia Stradale, in piazza del Tricolore.

Il programma del week end inizia sabato mattina con il laboratorio ArcheVita Rocks al Broletto e la presenza di Babbo Natale all’Ufficio Postale nella Baita sul lungolago, si prosegue nel pomeriggio con l’avvincente caccia al tesoro Video Bloggreen, la mostra di modellismo al Cardinal Ferrari, GirinGiostra in Pinacoteca, Amiano il Mondo al Broletto, i laboratori di giardinaggio alla Baita e il Natale in Divisa. Domenica ritroviamo le attività di Broletto, Pinacoteca e Cardinal Ferrari e in più il runner Michele Evangelisti al mattino e il Coro del Vicariato di Torno sotto l’albero al pomeriggio.