Palazzetto di Muggiò: sì, una vita non basta

Questa volta non serve nemmeno inventarsi un titolo. Prendiamo in prestio le parole scritte da un graffittaro su uno dei muri del Palazzetto dello Sport di Muggiò: "Una vita non basta". Non c'è altro da aggiungere dinanzi all'ennesimo impido esempio di come in città tutto si protragga all'infinito. Con il rischio che poi ci si dimentichi di ogni cosa che non funziona, che si faccia l'abitudine a non avere un palazzetto dello sport, una piscina, un lungolago, la Como Nuoto, un teatro.

Nel 2017, grazie a un finanziamento regionale per progetti coofinanziati dal Comune, l'assessore allo Sport Galli aveva detto che sarebbero serviti circa quattro anni per consegnare alla città un nuovo palazzetto dello sport e che quello vecchio andava abbattuto. Si calcolava allora di potere inaugurare la nuova struttura entro la fine del 2021. Galli, persona a cui non mancava mai ottimismo, soprattuto a inizio mandato quando le maglie della burocrazia non lo avevano ancora intrappolato, aveva poi parlato di un palazzetto con circa mille posti, in grado di ospitare manifestazioni di tutto rispeto e non solo dedicato ai piccoli eventi e allo sport dilettantistico.

Basta guardare le foto scattate questa mattina per capire che il prossimo anno non avremo nessun nuovo impianto sportivo a Como. Ma c'è di più. In fondo quelle del 2017 erano solo vecchi progetti e vecchie promesse. Lo scorso anno è infatti arrivato un nuovo contributo (non essendo evidentemente mai stato utilizzato il precedente) da elargire sotto un altra forma. In base al patto per Regione Lombardia, sottoscritto da Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Pirellone, è previsto il finanziamento di progetti con risorse nazionali, regionali e dell’Unione Europea. Il Comune di Como aveva quindi inoltrato istanza per aderire ed essere inserito nel Patto per cinque interventi, che sono stati ammessi tra i progetti finanziabili secondo un quadro complessivo di spesa e di co-finanziamento che prevedeva per il Nuovo centro polisportivo di Muggiò 6.9 milioni di euro come costo di intervento con un contributo regionale di 4,450 milioni di euro.

Grande soddisfazione era stata espressa dal presidente del Consiglio Regionale Alessandro Fermi: "Siamo l'unico territorio ad avere investito queste risorse stanziate nell'ambito del Patto per la Lombardia nello sport e nelle strutture ad esso dedicato. Non ricordo un simile investimento negli ultimi anni". Il sindaco Landriscina aveva invece sottolineato come "queste risorse stanziate danno una prospettiva sostanziale allo sport e all'associazionismo sportivo comasco. Si tratta di un'occasione anche per creare lavoro in città". Ma anche da questo annuncio è passato quasi un anno senza che nulla, se non forse in qualche ufficio di Palazzo Cernezzi, si sia ancora mosso. E lo sapete perché? Perché per tornare a giocare a pallacanestro o pallavolo a Como, nel palazzetto dello sport di Muggiò, "una vita non basta". E nemmeno un rimpastino d'estate.